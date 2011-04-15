Саудиты привнесли оживление на рынок нефти

Во вторник нефть марки Brent показала довольно волатильные торги – внутридневной диапазон превысил 200 пунктов. Котировки закрылись с приличным повышением, несмотря на частичную коррекцию, и продолжают сохранять восходящий уклон на утренних торгах в среду, расположившись в районе 78,50.

Министр нефти Саудовской Аравии привнес заметное оживление на рынок черного золота, который, видимо, соскучился по вербальным интервенциям и с удовольствием отреагировал на заявления чиновника о том, что королевство не будет препятствовать росту цен и считает приемлемым для себя уровень цен выше 80 долларов за баррель. Прозвучало это довольно странно, учитывая, что саудиты находятся под давлением Трампа, который «ругает» ОПЕК за высокие цены. Но рынку оказалось достаточно этих комментариев, чтобы разогнать Brent выше уровня 79.

Впоследствии актив откатился от максимумов в районе 79,20 почти на целую фигуру, но все равно остался в хорошем плюсе по итогам дня. Помимо технических факторов, роль сыграл отчет API, который отразил неожиданное увеличение запасов сырой нефти на 1,2 млн баррелей. При этом запасы бензина сократились на 1,5 млн баррелей, что несколько сгладило общую картину.

Сегодня котировки продолжают укрепление, но уже размеренными и спокойными темпами. По мере того, как рынок полностью переварит посыл Саудовской Аравии, Brent рискует откатиться на юг, если не сможет показать уверенный пробой области 78,50 и подтвердить его в ближайшей перспективе.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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