В среду продолжился рост по индексу РТС – с позиций технического анализа, пробой верхней границы среднесрочного консолидационного диапазона стал поводом к закрытию коротких позиций. В секторе высоколиквидных бумаг на фоне укрепления рубля инвесторы отдают предпочтение акциям компаний с рублевой выручкой. Так, Аэрофлот (AFLT) вырос на 2.1%, Магнит (MGNT) – на 1.5%, Сбербанк (SBER) – на 1.2%. Тем временем в минусе закрылись Новатэк (NVTK, -2.1%), Транснефть (TRNFP, -1.8%), Алроса (ALRS, -1.5%).

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, банк Уралсиб (USBN) вырос на 15.3%, МРСК Юга (MRKY) – на 13.2%, Росинтер ресторантс (ROST) – на 6.7%.

Фондовые индексы США закрылись в среднем в плюсе, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы повысились в среднем на 0.5%, на многих азиатских площадках наблюдается небольшая коррекция вниз.

С позиций технического анализа, цель текущего движения вверх по индексу РТС лежит в диапазоне 1150 пунктов – 1160 пунктов, однако после роста почти на 9% за семь торговых сессий вероятность приостановки подъема на текущих уровнях повышается. Потенциальной угрозой для спроса на развивающихся рынках по-прежнему является повышение процентных ставок в долговом секторе США – доходность по десятилетним казначейским облигациям закрепилась выше 3.0% годовых. На валютном рынке курс доллара остается под давлением из-за перспектив ухудшения торгового баланса США в результате повышения взаимных пошлин с КНР, но оснований для сильных движений по паре доллар-рубль к открытию торгов не наблюдается.





Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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