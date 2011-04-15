Восстановительное ралли на развивающихся рынках помогало рублю развивать своё наступление. По итогам среды USDRUB потеряла 54 копейки, опустившись до 66.83, месячного минимума. EURRUB потеряла 58 копеек, опустившись до 78.00 – самого низкого уровня за 4 недели.

Достижение отметок 67 за доллар и 78 за евро исчерпывает потенциал отскока после избыточной перепроданности рубля. Поэтому дальнейшая динамика российской валюты поможет с поиском ответа на вопрос о дальнейшей динамике.

Если курсы валют на МосБирже и далее продолжат отступать в столь же стремительном темпе, то можно будет говорить о более глубоком откате в краткосрочной перспективе. Наиболее очевидными целями этого движения видится область 65.5 за доллар, где рубль панически снижался с 8 по 13 августа. Для единой валюты ближайшей поддержкой может выступать область вблизи 76 за евро, откуда началась длинная волна ослабления рубля во второй декаде августа.

Сценарий с дальнейшим ростом рубля нельзя полностью списывать со счетов, однако в настоящий момент более вероятна остановка в ралли российской валюты или даже переход к новой фазе ослабления.

Несмотря на позитивное окончание торгов в среду, в четверг ключевые биржи Азии развернулись к снижению во второй половине торговой сессии. Nikkei225 теряет 0.6%, Heng Seng падает на 0.8%.

Ранее на неделе азиатские рынки заметно прибавляли, вопреки расширению импортных тарифов между Китаем и США. Этот оптимизм формально объяснялся введением более мягких, нежели опасались, тарифов. Однако более правдоподобной версией выглядит фиксация краткосрочной прибыли на рынках после излишней перепроданности ранее.

Теперь, когда потенциал краткосрочного отскока исчерпан, краткосрочная динамика рынка поможет подсказать, действительно ли инвесторы не слишком верят в значительное замедление экономики в свете торговых споров. Экономисты, опрошенные Reuters, единогласно считают ограничения в международной торговле злом. Правда до сих пор последствия проявляются в гораздо меньшей степени, нежели опасались эксперты ранее.





Александр Купцикевич, аналитик FxPro





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