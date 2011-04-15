Курс рубля показывает уверенный рост

Рынок акций РФ в среду закрылся незначительным ростом на волне

отыгрывания позитива от Восточного экономического форума, торможения роста рынков акций стран с развивающейся экономикой после заметного повышения ранее, а также заметного укрепления курса рубля, что оказывает давление на акции компаний–экспортеров.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний машиностроительного (+0,87%) и металлургического (+0,45%) секторов. Под давлением были бумаги компаний телекоммуникационного (-1,05%) и нефтегазового (-0,51%) секторов.

Индекс ММВБ к концу торгов повысился на 0,08% и закрылся на отметке 2404.42 пункта. Индекс РТС закрылся ростом на 0,99% и остановился на уровне 1134.10 пункта на волне укрепления рубля к доллару и к евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ увеличились, несмотря на

публикацию данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США за прошлую неделю, которые показали меньшее, чем ожидалось, снижение. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России выросли на 0,25%, до 79,23 долларов за баррель. Западно-техасская WTI подскочила на 1,18%, до 70,41 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии продолжил ралли на фоне налогового периода и возобновления спроса на ОФЗ и общей позитивной динамики национальных валют на валютных рынках развивающихся стран. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии упала на 0,84%, до 66,79 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» снизилась на 0,68%, до 78,06 рублей за один евро.

Рубль растет, поддерживаемый благоприятной ситуацией на развивающихся рынках и надеждами, что можно будет избежать эскалации торговой войны между США и КНР.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital





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