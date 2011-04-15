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20.09.2018

Первая фаза укрепления рубля подходит к концу

В среду, 19 сентября, рубль возобновил рост против иностранных валют. По итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 54 коп. (-0,81%), до 66,83 руб., курс евро – на 77,99 коп. (-0,74%), до 77,99 руб.
Тема с санкциями стихла. Участники рынка стараются не замечать напряженность в торговых отношениях между США и Китаем. Хотя поглядывают краем глаза на неё, чтобы не пересидеть в рубле. За счет коррекционного движения улучшилась ситуация на площадках emerging markets. Российская валюта несколько дней подряд демонстрирует уверенное укрепление к иностранным валютам.
Думаю, первая фаза коррекционного движения подходит к концу. Для доллара первым промежуточным уровнем поддержки выступит 66,60 руб. В долларе участники рынка сейчас пытаются найти точку опоры, чтобы начать создавать плацдарм для нового ралли доллара.
Чтобы обвалить рубль, нужен новый драйвер продолжительного действия – как минимум на 6 месяцев. А сейчас на стороне рубля дорожающая нефть и налоговый период. Для налоговых выплат экспортерам нужно конвертировать валютную выручку в рубли.
На торгах в Азии нефть торгуется в плюсе, доллар – в минусе. С открытия Мосбиржи готовимся к тесту зоны 66,30-66,60 руб. Для пары евро/рубль ближайшая цель – на отметке 77,66 руб., а так прослеживается уровень 76,10 руб.



Владислав Антонов, аналитик Альпари



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