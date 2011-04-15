Рынок акций готов к легкой коррекции

Вчера рынок акций вновь переписал исторический максимум, но потом перешел к снижению, закрывшись по итогам дня лишь в символическом плюсе. На дневном графике Московской биржи образовался «крест», свидетельствующий о затухании восходящего тренда и готовности рынка к коррекции.

Однако утро обещает умеренно-позитивное настроение. Внешний фон располагает к умеренным покупкам: американские фьючерсы торгуются около нуля, но зато полдоллара по сравнению с закрытием российского рынка прибавила нефть, пытающаяся опять подойти к отметке 80 долларов за баррель.

Акции Сбербанка закрылись вчера на сопротивлении 194 руб. Закрепление выше этого уровня открывает дорогу к более сильной преграде 202 руб. Пока непонятно, сможет ли Сбер пройти даже первый уровень.

Оттолкнулись от сопротивления 160 руб и акции «Газпрома». Здесь прогнозы более оптимистичны: скорее всего бумаги газовой монополии пробьют барьер и попробуют подняться к 165 рублям. Причем, как это неоднократно бывало, рост «Газпрома» возможен и при умеренном снижении рынка в целом.

Мы не ожидаем, что накануне министерской встречи ОПЕК+ нефть сумеет закрепиться выше 80 долларов. Поэтому при приближении котировок к сопротивлению открытие спекулятивных шортов выглядит уместно. Однако на выходные лучше уходить без позиций: реакция рынка на заявления нефтяников пока непредсказуема, но может быть сильной.

Рубль выглядит перекупленным к доллару и евро и нуждается в коррекции. Однако она может быть отложена на начало следующей недели. Однако пока для рубля действует восходящий тренд. Сегодня с утра на рынке Форекс рубль торгуется с очень слабым укреплением.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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