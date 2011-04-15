Рубль готов продолжить восхождение

В среду рубль продолжил дорожать к иностранным валютам, подавая все более смелые сигналы перелома девальвационной тенденции, которая ранее в этом месяце загнала нашу валюту к минимумам первого квартала 2016 года. Так, доллар впервые за месяц опустился под отметку 67 руб., коснувшись отметки 66,60 руб. Евро/рубль также опустилась к уровням месячной давности в районе 77,70 руб.

Наша валюта продолжает делать шаги вперед, пользуясь улучшением обстановки сразу по нескольким фронтам. Страхи по поводу распространения валютного кризиса в странах развивающегося сегмента утихли, а сами валюты чувствуют себя стабильно. Рисковые активы растут повсеместно, несмотря на продолжающуюся торговую войну Трампа с США. Евросоюз уже не так враждебно настроен в отношении РФ, что также облегчает давление на российские активы в целом. Доллар «хромает» на форексе, оставшись без драйверов роста. А тем временем экспортеры готовятся к пику налоговых выплат, который приходится на следующую неделю.

Добавим сюда возобновившееся нефтяное ралли, и картина складывается вполне благоприятная для покупок подешевевшего рубля. С технической точки зрения у пары доллар/рубль есть потенциал для продолжения снижения, который может реализоваться, если все вышеперечисленные факторы поддержки останутся в силе. При этом есть риск фиксации прибыли ближе к завершению торговой недели после столь агрессивного восстановления.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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