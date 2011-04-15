В четверг оптимизм инвесторов в секторе высоколиквидных бумаг сохранялся – ослабление доллара США на валютном рынке сопровождается восстановлением спроса на развивающихся рынках акций. Однако в течение дня повышение по индексу РТС приостановилось (с позиций технического анализа, в диапазоне 1150 пунктов – 1160 пунктов было встречено сопротивление). Изменение рублевых цен голубых фишек по итогам дня оказалось разнонаправленным. ММК (MAGN) вырос на 2.9%, Новатэк (NVTK) – на 1.8%, Северсталь (CHMF) – на 1.5%. Тем временем в минусе закрылись Газпром (GAZP, -1.9%), Сбербанк (SBER, -1.4%), МТС (MTSS, -1.4%), Магнит (MGNT, -1.4%).

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Мечела (MTLR) подорожали на 10.4%, Костромской сбытовой компании (KTSB) – на 10.2%, Нижнекамскшины (NKSH) – на 7.3%.

Фондовые индексы США закрылись с повышением в пределах 1%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским индексам также наблюдается повышение.

Внешний фон остается благоприятным для рынка акций. Ослабление доллара США на фоне опасений, связанных с возможным влиянием «торговых войн» на макроэкономические показатели, усилилось после выхода сравнительно слабых данных по продажам домов на вторичном рынке США. Как следствие, индекс доллара DXY оказался ниже отметки 94 пункта впервые за два месяца. Ослабление доллара повышает сравнительную привлекательность активов на развивающихся рынках и, соответственно, способствует восстановлению спроса в российском секторе высоколиквидных бумаг. Вместе с тем, данные технического анализа предполагают некоторый период «проработки» зоны 1150 пунктов – 1160 пунктов по индексу РТС, что подразумевает возможность приостановки роста в краткосрочной перспективе. На валютном рынке курс доллара остается под давлением, но вблизи отметки 66.0 по паре доллар-рубль не исключена приостановка движения вниз.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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