Российский рубль в четверг продолжил активное восстановление, на этот раз в основном к доллару. Пара USDRUB снизилась на 57 копеек до 66.26 до минимумов с 8 августа. EURRUB пока продолжила цепляться за 78. За четверг единая валюта выросла на 4 копейки до 78.04.

На этот раз тон торгов задавала американская валюта. Доллар отступал на мировых рынках, что поддерживало спрос на рисковые активы. В результате ключевые американские индексы сумели переписать исторические максимумы, а азиатские рынки подхватывают с утра позитивный тон торгов.

Среди причин оптимизма называются менее жёсткие условия импортных пошлин, чем опасались ранее. Однако не менее верным, на наш взгляд, является также то, что рынки развивающихся стран находились под чрезмерно сильным давлением.

Центробанки наиболее пострадавших валют, включая рубль, заняли активную позицию, приступив к повышению ставок. Эти меры позволили вернуть некоторую привлекательность традиционно считающимся «доходными» валютам.

Однако возникает вопрос дальнейших перспектив. От ФРС рынки ждут ещё двух повышений ставки в этом году, и ещё три – в следующем. Чтобы полностью убрать проблему оттока капитала из рубля за счёт снижения процентных ставок, ЦБР потребуется идти практически след в след за ФРС, также ужесточая политику в обозримом будущем.

Оборотной стороной этих повышений является чрезмерное подавление кредитной активности. Потребительское кредитование в России продолжает переживать бум, а выплаты по кредитам – отнимают всё большую часть доходов. Повышение ставок центральным банком в среднесрочной перспективе будет сдерживать рост кредитования, но в краткосрочной – зачастую выливается всплеском дефолтов.

Последствия для бизнеса еще более однозначные: кредитование близко к стагнации, что сдерживает экономический рост. Дальнейшее повышение ставок и вовсе может обернуться сокращением активности.

За счёт рыночной конъюнктуры в предшествующие пару лет ЦБ России не было необходимости след в след идти за ФРС и даже можно было смягчать политику на контрасте с ужесточением со стороны американского регулятора. Цены на нефть росли, инфляция снижалась, экономика России восстанавливалась после рецессии 2014-го.

Теперь же всё больше признаков, что нефть близка к краткосрочному потолку: Штаты и ОПЕК предпочитают повышать добычу, удовлетворяясь текущим уровнем цен. К тому же Трамп усиливает давление на картель, призывая его сдерживать рост цен.

Финансовые рынки развивающихся стран вызывают всё больше опасений из-за высокой долговой нагрузки и сомнений, что экономики развивающихся стран сумеют избежать серьёзного замедления.

Санкции и торговые войны также подают мало оптимистичных сигналов и надежд, что будут позитивно влиять на рыночную конъюнктуру в ближайшем будущем.

В связи с этим, если российский ЦБ не будет активно повышать ставку, российский рубль будет обречён оставаться под давлением к доллару США, несмотря на впечатляющий спринт в предыдущие дни.

Прямым мандатом ЦБ является поддержание инфляции и финансовой стабильности, поэтому ЦБ, вероятно, будет склонен проявить толерантность к угрозе рецессии, предпочтя повышение ставок, пока инфляционный тренд не развернётся в сторону снижения.







Александр Купцикевич, аналитик FxPro









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