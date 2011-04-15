Рублевое ралли подходит к концу

Рынок акций РФ закончил торги в четверг в небольшом минусе на волне снижения темпа спроса на рублёвые активы, коррекции цен на сырую нефть и повышения курса российского рубля.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний металлургического (+1,51%) и нефтехимического (+1,37%)

секторов. Под давлением оказались бумаги компаний телекоммуникационного

(-0,92%) и финансового (-0,21%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги с понижением на 0,15% и закрылся на отметке 2400.89 пункта. Индекс РТС закрылся ростом на 0,58% и остановился на уровне 1140.65 пункта на волне роста рубля к доллару и его понижению к евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ упали на фоне призывов Д. Трампа к странам-лидерам нефтяного рынка снизить цены на сырую нефть. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России упала на 1,02%, до 78,59 доллара за баррель. Западно-техасская WTI снизилась на 0,97%, до 70,08 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии торговался разнонаправленно на фоне коррекции цен на сырую нефть и сохраняющегося спроса на ОФЗ. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра к завершению торговой сессии упала на 0,65%, до 66,38 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчётом на завтра выросла на 0,18%, до 78,13 рублей за один евро.

Рубль все еще имеет импульс к росту, но, возможно, он уже постепенно выдыхается.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



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