Рубль: бычий импульс угасает

Российская валюта показала разнонаправленную динамику на торгах в четверг, продолжив расти в паре с рублем и немного снизившись против евро, что отчасти отражает динамику основной валютной пары евро/доллар, которая резко выросла накануне, достигнув 2,5-месчных максимумов. Доллар потерял почти 0,6%, коснувшись минимумов на подходе к отметке 66 руб.

Судя по тому, что рубль начал уступать позиции единой валюте, можно сказать, что его собственные драйверы практически исчерпали себя, и вчерашняя очередная просадка доллара во многом является следствием его повсеместной слабости. Важно отметить, что вчера госдеп США пополнил санкционный список 33 представителями России, что возымело определенный психологический эффект и отразилось на поведении отечественного рынка в целом. Между тем разногласия в российском правительстве тоже не сыграли в пользу рубля: вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что Банк России уже в этом году может возобновить покупки валюта для Минфина, если курс рубля продолжит расти, тогда как зампред Центробанка Ксения Юдаева поторопилась подчеркнуть, что никаких интервенций против рубля в этом году не будет.

Но учитывая все эти факторы вкупе со вчерашним падение цен на нефть, можно сказать, что «деревянный» неплохо держится, но рискует утратить импульс роста и перейти к медвежьей коррекции как минимум в паре с евро. Что касается доллара, тестирование отметки 66 руб. не исключается, но вряд ли мы увидим дальнейшее заметное укрепление от текущих уровней.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс













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