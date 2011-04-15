Фиксация прибыли по акциям сегодня может быть продолжена

Внешний фон, а именно слабо растущие американские фьючерсы и нефть, зовут к осторожным покупкам на старте торгов. Однако, скорее всего, рынок откроется в небольшом минусе, и лонги сегодня могут не принести желаемого эффекта. Рынок все-таки нуждается в небольшой коррекции, хотя, судя по ходу торгов, и падать особого желания нет.

Не смог удержаться выше поддержки 194 руб Сбербанк и теперь при ухудшении внешнего фона он может сходить в район 183 руб. Однако шортить Сбер очень рискованно – бумага и так упала больше всех от локальных максимумов.

Также не прошел сопротивление 160 руб «Газпром», но как мы неоднократно видели, акции газового монополиста могут расти и при умеренно снижающемся рынке.

Ждем небольшой коррекции и в рубле. Вчера первый зампред ЦБ Юдаева заявила, что регулятор не будет в этом году покупать валюту на открытом рынке для Минфина, а вопрос покупок в 2019 г остается открытым. Это заявление прозвучало после того как глава Минфина Силуанов сказал о возможности возобновления покупок уже в этом году.

Таким образом, Юдаева вселила оптимизм в трейдеров, поскольку покупка валюты для Минфина являлась одним из серьезных драйверов ослабления рубля. С другой стороны, данные заявления следует трактовать как возникновение определенных противоречий в финансовом блоке.

В принципе, рубль в ближайшие дни будет сильно поддерживать налоговый период, и информационных поводов для его снижения нет. Но перекупленность национальной валюты будет давать о себе знать. Чтобы ее снять, рублю неплохо было бы сходить хотя бы в район 67 руб за доллар. Однако стратегическая цель укрепления рубля – 64-64,5 руб за доллар – остается в силе.

В эти выходные состоится встреча министерского комитета ОПЕК+. Если раньше мы ждали, что Россия и Саудовская Аравия выполнят просьбу США и протащат через ОПЕК+ решение о повышении добычи, чтобы немного сбить цены, то теперь это под большим вопросом. В свете ухудшения отношений России и США мы можем не пойти на такой шаг. С другой стороны, Россия и Саудовская Аравия – одни из немногих крупнейших мировых нефтедобытчиков, которые могут быстро нарастить поставку углеводородов на мировой рынок. Поэтому в свете непредсказуемости итогов заседания нефтяников и возможного гэпа по нефти в понедельник, на выходные лучше уйти без нефтяных контрактов в портфеле.







Алекксей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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