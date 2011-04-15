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21.09.2018

Рынок нефти сильно восприимчив к интервенциям

Волатильность на рынке черного золота в последнее время повысилась, что во многом связано с мощными противодействующими факторами. Так, вчерашний рост котировок резко прервался и сменился обвалом на целую фигуру. С утра в пятницу Brent отходит от минимумов в районе 78 и снова торгуется на положительной территории.
Несколько дней назад черное золото резко выстрелило вверх на комментариях о том, что Саудовская Аравия считает для себя комфортными уровни цен выше 80 долларов за баррель. Затем с королевством согласился Иран. Это поддержало укрепление бычьих настроений в сырьевом сегменте наряду со слабым долларом и ожиданием резкого сокращения предложения после введения иранских санкций.
Но вчера Трамп в очередной раз выступил с критикой в адрес ОПЕК, назвав ее монополией, которой «немедленно следует снизить цены на нефть». Рынок отреагировал так же чутко, как и раньше на слова Саудовской Аравии – игроки перешли к агрессивной фиксации прибыли.
Причем в ближайшие дни волатильность, вероятно, будет только расти. В начале новой недели рынок будет отыгрывать итоги алжирской встречи и затем – возможной реакции Трампа на эти итоги. Также игроки будут следить за данными по буровой активности в Штатах и за поведением доллара, который начал намекать на перелом бычьего тренда .
В краткосрочной перспективе Brent, вероятно, продолжит восстанавливаться, но импульс будет осторожным и сдержанным – перед выходными и алжирской встречей велик соблазн зафиксировать прибыль, чтобы сократить риски.



Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ





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