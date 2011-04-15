Рынок нефти сильно восприимчив к интервенциям

Волатильность на рынке черного золота в последнее время повысилась, что во многом связано с мощными противодействующими факторами. Так, вчерашний рост котировок резко прервался и сменился обвалом на целую фигуру. С утра в пятницу Brent отходит от минимумов в районе 78 и снова торгуется на положительной территории.

Несколько дней назад черное золото резко выстрелило вверх на комментариях о том, что Саудовская Аравия считает для себя комфортными уровни цен выше 80 долларов за баррель. Затем с королевством согласился Иран. Это поддержало укрепление бычьих настроений в сырьевом сегменте наряду со слабым долларом и ожиданием резкого сокращения предложения после введения иранских санкций.

Но вчера Трамп в очередной раз выступил с критикой в адрес ОПЕК, назвав ее монополией, которой «немедленно следует снизить цены на нефть». Рынок отреагировал так же чутко, как и раньше на слова Саудовской Аравии – игроки перешли к агрессивной фиксации прибыли.

Причем в ближайшие дни волатильность, вероятно, будет только расти. В начале новой недели рынок будет отыгрывать итоги алжирской встречи и затем – возможной реакции Трампа на эти итоги. Также игроки будут следить за данными по буровой активности в Штатах и за поведением доллара, который начал намекать на перелом бычьего тренда .

В краткосрочной перспективе Brent, вероятно, продолжит восстанавливаться, но импульс будет осторожным и сдержанным – перед выходными и алжирской встречей велик соблазн зафиксировать прибыль, чтобы сократить риски.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.