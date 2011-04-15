В пятницу настрой трейдеров оставался оптимистичным на фоне ослабления доллара США и сравнительно стабильных цен на нефть. В секторе высоколиквидных бумаг наблюдался рост по акциям Норникеля (GMKN, +3.1%), Газпрома (GAZP, +2.8%), ВТБ (VTBR, +2.6%). Кроме того, на 1.9% подорожал Ростелеком (RTKM) – как стало известно сегодня, компания создает в РФ совместное предприятия с Nokia в целях производства программного и аппаратного обеспечения сетей связи и ожидает инвестиций финской стороны в размере до 10 млрд. руб. за четыре года. Тем временем слабость доллара послужила поводом к коррекции вниз по бумагам Новатэка (NVTK, -2.0%) и Сургутнефтегаза (SNGS, -1.9%).

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Энел Россия (ENRU) подорожали на 7.1%, Ленэнерго (LSNG) – на 4.5%, ТМК (TRMK) – на 3.4%.

Фондовые индексы США закрылись разнонаправлено, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским индексам наблюдается коррекция вниз (в Китае торги сегодня не проводятся по случаю Праздника середины осени).

Сегодня в начале торгов вероятна приостановка движения вверх по индексу РТС. Отказ КНР от переговоров с США по торговым вопросам стал поводом к сокращению «спроса на риск», что выражается в коррекции вниз по азиатским фондовым индексам и фьючерсам на американские индексы, а также в восстановлении долларом США статуса «защитной валюты» (индекс доллара DXY вновь находится выше отметки 94 пункта).С позиций технического анализа, зона 1150 пунктов – 1160 пунктов по индексу РТС по-прежнему является зоной сопротивления. Вместе с тем, нефтегазовый сектор в течение дня может выглядеть лучше рынка после объявления итогов заседания мониторингового комитета ОПЕК, который не стал давать указаний на скорое наращивание объемов поставок нефти. На валютном рынке в начале торгов возможен некоторый «отскок» по паре доллар-рубль на фоне повышения курса доллара к корзине мировых валют, но оснований для сильных движений на внутреннем валютном рынке пока не наблюдается.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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