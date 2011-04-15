Рост рубля приостановился

Рынок акций РФ закончил торги в пятницу в «зеленой» зоне на волне

позитивного внешнего фона, понижения доходности ОФЗ и стабилизации курса рубля.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний металлургического (+0,90%) и машиностроительного (+0,87%) секторов. Под давлением оказались бумаги компаний нефтехимического (-0,94%) сектора.

Индекс ММВБ закончил торги ростом на 1,08% и закрылся на отметке 2426.80 пункта. Индекс РТС закрылся с повышением на 0,78% и остановился на уровне 1149.53 пункта на фоне небольшой коррекции рубля к доллару и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ консолидировались в небольшом минусе у уровней закрытия в четверг в ожидании развития ситуации вокруг Ирана и в целом на Ближнем Востоке. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России снизились на 0,14%, до 78,58 долларов за баррель. Западно-техасская WTI потеряла 0,03%, до 70,30 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии

скорректировался вниз против доллара США и евро. Такое поведение явно напоминает частичную фиксацию прибыли перед выходными и не более того, так как каких-то оснований для его заметного падения в пятницу не наблюдалось. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 0,50%, до 66,60 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» прибавила 0,22%, до 78,21 рублей за один евро.

Укрепление рубля может приостановиться, но пока мы не видим серьезных оснований для возобновления его падения. Вероятно, он будет консолидироваться возле нынешних ценовых уровней.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



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