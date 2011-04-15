Федрезерв задаст вектор движения рублю

В минувшую пятницу рубль приостановил восстановление, позволив иностранным валютам немного подрасти. Так, пара доллар/рубль нащупала локальную поддержку в районе отметки 66 руб. и слегка восстановилась, обосновавшись вблизи 66,50 руб. Причем укрепление носило ограниченный характер, несмотря на общее улучшение самочувствия доллара на форексе – в основном из-за обвала фунта.

Пауза в укреплении нашей валюты вряд ли продлится в краткосрочной перспективе. На рынке нефти неделя началась с резкого гэпа вверх, причем обоснованного. По итогам заседания министерского комитета стран ОПЕК+ не было принято решения об увеличении добычи, несмотря на недавние требования Трампа. Этот фактор должен оказать неплохую локальную продержку рублю, который хоть и отвязался от нефти, но должен отреагировать на агрессивный скачок цен, тем более что на ближайшие дни приходится пик налогового периода, когда «деревянный» традиционно чувствует себя увереннее.

В контексте предстоящей недели важным для рубля будет заседание Федрезерва США, которое завершается в среду. Причем основное внимание будет направлено не на ставки, в повышении которых уже никто не сомневается, а на риторику Центробанка, которая задаст общий тон доллару. Если регулятор будет сдержанным и даже осторожным, в том числе из-за торговой войны, «американцу» придется несладко. В ближайшей перспективе пара доллар/рубль, скорее всего, будет торговаться неподалеку от уровня 66 руб.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.