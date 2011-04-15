Рынок акций РФ и рубль могут «пойти вниз»

Торги понедельника на российском рынке акций, вероятно, начнутся негативно, несмотря на рост цен на мировом рынке нефти, из-за и общего неблагоприятного новостного фона в мире.

Вечером в пятницу рубль снизился против доллара (примерно на 25 копеек) и в меньшей степени к евро (на 8-10 копеек). При этом российский рынок акций вырос на фоне позитива на зарубежных площадках. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов увеличился на 1,08% - до 2426,8 пункта, индекс РТС - на 0,78%, до 1149,53 пункта.

В понедельник вступают в силу пошлины в размере 10% на товары из Китая на $200 млрд. В ответ Китай введет пошлины размером 10% и 5% на американский импорт объемом $60 млрд.

Американские фондовые индексы в пятницу показали негативную динамику, за исключением индекса Dow Jones, который вновь обновил свой исторический максимум. Участники американского рынка ожидают повышения ставки по итогам заседания банковского регулятора страны 26 сентября.

Азиатские индексы снижаются в понедельник на фоне обострения торгового конфликта между США и Китаем – Китай отменил торговые переговоры с США. При этом Биржи Китая, Южной Кореи и Японии закрыты в связи с праздниками.

Между тем, поддержку российскому рынку акций и рублю могут оказать растущие цены на нефть. Они пошли наверх выше отметки $79 за баррель марки Brent после заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Комитет договорился продолжить стремиться к 100%-ному уровню выполнения условий «венского соглашения».







Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club











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