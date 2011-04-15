Страны ОПЕК+ приятно удивили рынок нефти

Нефть марки Brent закрылась практически без изменений в пятницу. После агрессивной коррекции котировки так и не смогли восстановиться, расположившись немногим выше уровня 78. По итогам торговой пятидневки цены тоже изменились незначительно – достижение максимумов выше отметки 80 не привело к подтверждению прорыва этого уровня, что повлекло коррекцию.

Но новая неделя началась с позитивной нотки. Brent на открытии рванула вверх более чем на фигуру, снова направляясь к заветному психологическому уровню. И все благодаря итогам заседания министерского комитета ОПЕК+. Вопреки опасениям многих участников рынка, экспортеры решили не поддаваться требованиям Трампа и не наращивать объемы добычи, а вместо этого соблюдать прежние договоренности, достигнутые этим летом, а также выйти на 100%-ое исполнение сделки.

Такие итоги встречи пришлись по душе трейдерам, которые в последнее время закладывали в цену наращивание производства с целью компенсации сокращении поставок из Ирана, а также под влиянием американского президента.

Позитивную картину дополнили данные нефтесервисной компании Baker Hughes, согласно которой число действующих нефтяных буровых установок в Штатах на прошлой неделе сократилось на 1 единицу - до 866.

В ближайшей перспективе, пока рынок будет обсуждать итоги и детали встречи министерского комитета, Brent может продолжить восхождение и снова нарушить целостность уровня 80. Но текущего импульса вряд ли хватит для уверенного пробоя этой отметки.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ















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