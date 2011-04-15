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25.09.2018

Рубль поддержали нефть и налоги

Торговая динамика была разнонаправленной. На положительной территории закрылись преимущественно бумаги нефтегазового сектора. Лидерами роста стали акции Корпорации Иркут (+8,73%). Аутсайдерами стали бумаги X5 Retail Group (-4,07%). Пара USD/RUB опустилась ниже отметки 66 на фоне роста цены на нефть выше $80 за барр.
Рубль поддержала нефть и налоговый период. Укрепление российской валюты вызвано как внешними, так и внутренними факторами. На рынке поменялся баланс сил вследствие того, что экспортеры активнее продают валюту в связи с необходимостью налоговых выплат, а ЦБ не осуществляет операции по покупке валюты в резервы.
Спекулянты, в свою очередь, отыгрывают рост цены на нефть. Устойчивым, на мой взгляд, тренд не является. Рост цены на нефть из-за новостей о том, что ОПЕК не будет увеличивать добычу, носит спекулятивный характер. Период крупных налоговых платежей завершатся через неделю. На рынке ОФЗ не наблюдается ажиотажных покупок несмотря на то, что доходность бумаг сейчас в диапазоне 7,5-8,8%. С начала года рубль потерял 15% к доллару, поэтому даже такие ставки не соблазняют инвесторов вернуться к покупке облигаций. Ожидаю, что до конца месяца пара USD/RUB будет торговаться в диапазоне 65-70.
Ожидаю разнонаправленное движение. Внешние рынки не дают четких ориентиров. Нефть толкает наверх бумаги сырьевых компаний, но динамика на ведущих фондовых площадках остается негативной. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2410-2440 п. Обновление максимума возможно только на сильном внешнем фоне. Ориентир по паре USD/RUB: 65,50-67,00.



Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс"




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