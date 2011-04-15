Рубль получил поддержку от роста цен на нефть

Рынок акций РФ закончил торги в понедельник на положительной территории на фоне возобновления роста цен на сырую нефть, спроса на ОФЗ и укрепление курса рубля, несмотря на негативную динамику на торговых площадках в Европе и США на фоне падения надежд, что будут достигнуты договоренности между США и КНР по торговым пошлинам и не будет эскалации торгового конфликта.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний машиностроительного (+0,87%) и финансового (+0,53%) секторов. Под давлением оказались бумаги компаний потребительского (-1,80%) и металлургического (-1,32%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги с повышением на 0,13% и закрылся на отметке 2430.01 пункта. Индекс РТС закрылся с ростом на 1,17% и остановился на уровне 1162.98 пункта на фоне возобновления роста курса рубля к доллару и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ заметно прибавили на волне ожидания того, что ОПЕК и Россия вряд ли смогут в полной мере компенсировать нехватку сырой нефти на мировом рынке из-за снижения ее поставок из Венесуэлы и санкций США против Ирана. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России подскочила на 2,43%, до 80,14 доллара за баррель. Западно-техасская WTI выросла на 2,05%, до 72,23 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии возобновил рост против евро и доллара США на волне взлета цен на сырую нефть и возобновления спроса на ОФЗ. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов “завтра” к завершению торговой сессии упала на 0,82%, до 65,86 рублей за доллар. Пара евро/рубль с со сроком расчетов “завтра” снизилась на 0,61%, до 77,58 рублей за один евро.

У российской валюты появился шанс вырасти к значениям июля, если цены на сырую нефть марки BRENT будут удерживаться выше уровня в 80 долларов за баррель, а устойчивый спрос на ОФЗ сохранится.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



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