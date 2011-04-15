Во вторник настрой трейдеров оставался сравнительно оптимистичным во многом благодаря повышению мировых цен на нефть. В секторе высоколиквидных бумаг в лидерах роста были замечены Татнефть (TATN, +4.3%), Роснефть (ROSN, +2.9%), Лукойл (LKOH, +2.5%). В минусе закрылся Аэрофлот (AFLT, -2.1%), для которого наметившееся движение вверх на нефтяном рынке подразумевает риски увеличения издержек. Тем временем обстановка на мировых рынках акций в целом выглядела несколько неопределенной из-за рисков, связанных с «торговыми войнами» и денежной политикой ФРС США.

Во втором эшелоне был отмечен рост по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ДВМП (FESH) подорожали на 20.3%, корпорации Иркут (IRKT) – на 15.8%, Нижнекамскшины (NKSH) – на 6.0%.

Фондовые индексы США закрылись в среднем в небольшом минусе, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы в среднем немного повысились, по азиатским индексам также наблюдается повышение.

Сегодня в течение дня не исключено сокращение активности покупателей на рынках акций перед объявлением решение ФРС США по базовой процентной ставке (21:00 мск, ожидается повышение на 0.25 п.п.) и пресс-конференцией Дж. Пауэлла (начало в 21:30 мск). С позиций технического анализа, индикатор RSI на дневном графике индекса РТС вышел в зону «перекупленности», что оправдывает приостановку роста. Из корпоративных событий сегодня может состоятся презентация менеджментом Магнита (MGNT) обновленной стратегии развития. На валютном рынке в течение дня возможно снижение волатильности перед объявлением итогов заседания комитета по открытым рынкам ФРС США.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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