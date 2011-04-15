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26.09.2018

Рубль отвлечется на заседание ФРС США

Во вторник рубль снова проявлял стремление к росту, но в конечном итоге слегка просел. Торговая активность в целом была невысокой – внутридневная динамика походила на консолидацию после агрессивного падении пары, которая при этом успела отметиться на 1,5-месячных минимумах в районе 65,45 руб.
Покупатели решили сделать паузу и повременить с дальнейшими действиями, в результате чего наша валюта перешла в режим консолидации. Впрочем, он может оказаться недолгим. Рубль поддерживает ряд факторов, от динамики нефтяных котировок до приостановки интервенций Минфина и ужесточения политики Банка России, что теоретически предполагает дальнейшее укрепление курса, тем более что пространство для этого еще есть. Но в ближайшей перспективе динамику «россиянин», как и остальные валюты развивающихся стран и рынки в целом, сосредоточится на заседании Федрезерва, которое завершается сегодня.
Повышение ставки – негативный для EM-сегмента сценарий. Но с другой стороны, этот шаг уже заложен в цены, так что не должен оказать сильного и продолжительного давления. Однако немаловажной будет и риторика Центробанка – намек на ужесточение в декабре все же может прилично укрепить доллар по всему спектру рынка, в том числе в паре с рублем. В ожидании вердикта регулятора «американец» может показать небольшой подъем и в случае с рублем – приподняться над отметкой 66 руб., борьба за которую еще продолжится.



Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс





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