Недельный «бычий» тренд по рублю ослабевает

Во вторник, 25 сентября, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 5 коп. (+0,09%), до 65,89 руб., курс евро – на 18 коп. (+0,24%), до 77,55 руб.

Торги по рублевым парам закрылись в небольшом плюсе. Рубль сократил темпы роста к доллару и евро, но при этом не торопится дешеветь. Сильную поддержку ему сейчас оказывает нефтяной рынок. После заседания ОПЕК цена на Brent повысилась до $82,52 за баррель, вопреки угрозам президента США Дональда Трампа применить меры по её снижению.

Рубль также получил дополнительную поддержку от налогового периода и ослабления американкой валюты. Пик налоговых платежей пришёлся на 25 сентября. Доллар США сдал позиции в ожидании результатов заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США. Федрезерв огласит решение по процентным ставкам в 21:00 мск.

Цена на нефть сорта Brent пред закрытием торгового дня снизилась до $81,37. Негативное влияние на рынок оказал отчет Американского института нефти. Согласно последним данным, запасы нефти в США за последнюю неделю увеличились на 2,903 млн баррелей.

В Азии нефть торгуется в плюсе. Полагаю, что на торгах в Европе она будет корректироваться перед публикацией отчета Минэнерго США. Если и будет рост, то на американской сессии. Что касается пары доллар/рубль, то я думаю после не продолжительной консолидации или коррекции до 66,20 руб. падение продолжится до зоны 65,00 – 65,30 руб.

Повышение ставок ФРС США на 25 б. п. заложено в цене, поэтому решение не окажет сильного влияния на внутренний валютный рынок. Всплеск волатильности возможен при пересмотре графика новых повышений в этом и следующем годах. Для пары евро/рубль я оставляю целевую зону в районе 76,20 – 76,50 руб.







Владислав Антонов, аналитик Альпари







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