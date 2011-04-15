Силы покупателей рублевых активов иссякли

Вчера Индекс Московской биржи закончил день в 6 пунктах ниже сопротивления 2450. И пока мы не видим поводов для его пробития. Внешний фон с утра складывается умеренно-положительный: слабо, в районе 0,1-0,2% прибавляют американские фьючерсы и нефть. Но этого недостаточно для возобновления серьезных покупок и так перекупленных акций.

Оптимизм в отношении всего рынка падает после наблюдения за динамикой акций Сбербанка, которые оттолкнулись от сопротивления 200 руб и пошли вчера вниз на в общем-то хорошем фоне. Если будет пройдена отметка 180 руб, то следующей целью падения вновь станет 165 руб, где в прошлый раз произошел разворот.

Пытается закрепиться выше сопротивления 160 руб «Газпром», чтобы пойти на 165 рублей. Для него умеренное снижение рынка в целом не является проблемой: очень часто акции газового монополиста торгуются против рынка.

Нейтральная для рубля ситуация сейчас на валютном рынке. Но в рамках коррекции, скорее всего, рубль попробует на прочность отметку 66, а в случае ее прохождения – и 66,4 руб за доллар. Кроме необходимости коррекции, против покупок рубля сегодня играет ожидание решения по ставке ФРС США и последующих комментариев регулятора.

Кроме того, высока вероятность и небольшого снижения нефти, которой тоже было бы неплохо технически скорректироваться. Поводом для снятия перекупленности может послужить отчет Минэнерго США по запасам нефти в стране: если он подтвердит предположения Американского института нефти о росте запасов на прошлой неделе, нефть сверху вниз попробует на прочность отметку 80 долларов за баррель.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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