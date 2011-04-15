Рынок акций РФ откроется снижением

Российский рынок акций в четверг может продолжить нисходящее движение на фоне преимущественно негативной динамики мировых торговых площадок, которые не отреагировали на ожидаемое решение ФРС США по увеличению ставки.

Накануне российский рынок акций показал снижение основных индексов на фоне ослабления рубля, последовавшего за падением мировых цен на нефть. Индекс Мосбиржи по итогам сессии снизился 0,69% - до 2427,29 пункта, индекс РТС - на 0,71%, до 1160,78 пункта.

Фондовые индексы США в среду потеряли 0,2-0,4% после ожидаемого повышения ставки Федрезервом на 0,25 п.п. - до 2-2,25% годовых, как и думало большинство аналитиков. ФРС также сохранила прогноз по поводу четырех повышений ставки до конца года.

Хуже ожиданий оказалась статистика по продажам новых домов в США в августе - показатель вырос на до 629 тысяч, тогда как рынок ждал увеличения до 630 тысяч.

Основные европейские индексы закрыли торги среды положительной динамикой индексов на 0,1-0,6%. Азиатские индексы выросли на 0,4-0,9%. Закрытие торгов и в Азии и в Европе произошло еще до оглашения итогов заседания ФРС США. Азиатские инвесторы с особым вниманием следили за выступлением главы ФРС США Джером Пауэлла, так как их интересуют перспективы разрешения китайско-американского торгового конфликта. В понедельник начали действовать новые взаимные 10%-ные импортные пошлины США и Китая.

Мировые цены на нефть продолжают снижаться, не отреагировав на повышение ставки американским финрегулятором. Баррель марки Brent с утра в четверг стоит уже почти $80, тогда как ранее цена поднималась до рекордных с ноября 2014 года $82.

По состоянию на 21.32 мск стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,59% - до 80,81 доллара за баррель.







Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club











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