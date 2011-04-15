Сегодня в начале торгов возможно углубления коррекции вниз по индексу РТС

В среду движение вверх по индексу РТС приостановилось – покупатели снизили активность на рынках в целом перед объявлением решения ФРС США по базовой процентной ставке и пресс-конференцией Дж. Пауэлла. В секторе высоколиквидных бумаг слабее рынка выглядел Магнит (MGNT, -4.6%) – инвесторов, возможно, разочаровали ставка компании на экспансию торговых площадей и возвращение к идее покупки фармдистрибьютора СИА Групп. НЛМК (NLMK) подешевел на 3.4%, ММК (MAGN) – на 1.7%, МТС (MTSS) – на 1.5%, ВТБ (VTBR) – на 1.0%.Тем временем сравнительно высокие цены на нефть оказывают поддержку котировкам акций Газпром нефти (SIBN, +2.1%), Сургутнефтегаза (SNGS, +0.7%), Башнефти (BANE, +0.5%0.

Во втором эшелоне не сложилось единой динамики движения цен. Костромская сбытовая компания (KTSB) подорожала на 20.5%, Росинтер ресторантс (ROST) – на 5.3%. Тем временем обыкновенны акции Ярославнефтеоргсинтеза (JNOS) подешевели на 5.6%, Нижнекамскшины (NKSH) – на 5.0%.

Фондовые индексы США понизились на 0.2% - 0.4%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются разнонаправлено. Европейские фондовые индексы в среднем немного повысились, по азиатским наблюдается некоторая коррекция вниз.

Сегодня в начале торгов возможно некоторое углубления наметившейся коррекции вниз по индексу РТС в рамках реакции глобальных инвесторов на итоги заседания комитета по открытым рынкам ФРС США. В то время как решение о повышении целевого диапазона базовой процентной ставки ФРС на 0.25 п.п, было ожидаемым, глава ФРС на пресс-конференции заявил о возможности повышения ставки выше уровня, который можно было бы считать «нейтральным», что подразумевает более продолжительный цикл ужесточения денежной политики, чем ожидалось ранее (впрочем, на текущий год базовым сценарием остается еще одно повышение ставки ФРС в декабре). Комментарий Дж. Пауэлла стал поводом к некоторой коррекции вниз по фондовому индексу S&P500 и в краткосрочной перспективе может негативно отразиться на активности покупателей на мировых рынках акций в целом. На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение консолидации вблизи отметки 66.0 по паре доллар-рубль – в то время как высокие цены на нефть оказывают поддержку курсу рубля, благоприятный эффект компенсируется некоторым укреплением доллара США на мировом валютном рынке после пресс-конференции главы ФРС.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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