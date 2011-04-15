Новостной фон может изменить утренний пессимизм инвесторов

Рынок акций вчера потерял 0,7% по индексу Мосбиржи. Особых причин для снижения не было, так же как и поводов для продолжения роста, и в результате рынок пошел вниз под собственной тяжестью.

Упали практически все «голубые фишки» за исключением Мосбиржи, Сургута и Сбербанка, который замер вблизи поддержки в раздумьях дальнейшего пути. На вечерней сессии фьючерсы на основные российские акции также торговались в «красной» зоне. Учитывая падение американского рынка открытие Московской биржи сегодня также пройдет в легком минусе.

ФРС США вчера ожидаемо повысила ставку на 0,25 п.п. При этом регулятор улучшил прогнозы ВВП страны на 2018-2019 гг, что несколько увеличивает вероятность повышения ставки в следующем году более ожидаемых сейчас двух раз. Однако эти новости не вызвали сколь-либо значимого движения на валютном и фондовом рынках.

Прогнозировать динамику рынка на весь четверг довольно сложно – слишком много новостей будет влиять на характер торгов. Так, из наиболее значимых сегодняшних новостей следует отметить ежемесячный отчет ЕЦБ, выступления глав ЕЦБ Марио Драги и ФРС Джерома Пауэлла, статистику по ВВП США за 2-й квартал, данные по заказам на товары длительного пользования, а также числу первичных заявок по безработице.

Однако следует учитывать, что на негативные новости рынок будет реагировать сильнее, чем на позитивные, из-за сохранения перегретости. Поэтому длинными позициями увлекаться не стоит.

А вот рубль с большой вероятностью продолжит укрепление. Российская валюта в последнее время начала более плотно коррелировать с ценами на нефть. Но вера рубль практически не поддавалась на попытки нефти уйти вниз, тем самым демонстрируя свою силу. Не исключено, что при благоприятном внешнем фоне рубль попытается пробить отметку 65,5 руб за доллар, что откроет дорогу на отметку 64 - верхнюю граничу весенне-летнего боковика.

На распутье находится и нефть, которая пока так и не смогла закрепиться выше отметки 82 доллара за баррель. Однако и вполне логичные попытки коррекции наталкиваются на сильные покупки ближе к отметке 81. Вчера котировки «черного золота» не отреагировали на решение ФРС по ставке. Публикация данных Минэнерго США о росте запасов при том, что рынок ждал их снижения, вызвали лишь повышенную волатильность. Это говорит о том, что продолжение движения с целью 85 долларов за баррель весьма вероятно.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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