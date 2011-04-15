Рубль готов слегка уступить доллару

В среду рубль практически не изменился против доллара и евро, продолжив сбавлять обороты после недавнего роста. Доллар натолкнулся на локальное сопротивление в районе отметки 66 руб. и слегка откатился. Евро/рубль обосновалась под 77,50 руб. Торговая активность в обеих валютных парах была невысокой.

Рубль удерживает неплохие позиции, но былого энтузиазма у покупателей уже нет. Налоговый период подошел к концу, а доллар почувствовал себя лучше, что способствует охлаждению пыла нашей валюты, несмотря на продолжающийся рост котировок черного золота – Brent торгуется выше 81,50,целясь на уровень 82. При этом текущая ситуация в сырьевом сегменте определенно поддерживает позиции рубля в условиях периодического напоминания об американских санкциях.

Накануне вечером Федрезерв США повысил ставку, как и ожидалось. Доллар укрепился против европейских валют, продолжая восхождение на утренних торгах в четверг. В связи с динамикой валют на форексе, с утра рубль рискует немного ослабеть в паре с долларом и укрепиться против евро. Однако в целом давление обещает быть ограниченным, поскольку решение ФРС уже было заложено в цены. В паре доллар/рубль отметка 66 руб. остается ключевой. Ее уверенный пробой откроет путь к первоначальной цели на уровне 66,20 руб.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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