ФРС приняла ожидаемое решение. Что будет с рублем?

В среду, 26 сентября, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 9 коп. (-0,14%), до 65,80 руб., курс евро – на 29 коп. (-0,38%), до 77,26 руб.

В первой половине дня российская валюта находилась под давлением со стороны дешевеющего доллара и снижения нефтяных котировок. Замечу, что его ослабление было незначительным по сравнению с основными валютами на рынке форекс. Участники рынка ожидали результатов двухдневного заседания ФРС США, поэтому на многие события не обращали внимания.

На американской сессии цена на нефть марки Brent снижалась до $81,08 за баррель. Считаю, что нисходящую коррекцию с $82,52 вызвал отчет Минэнерго США. Согласно последним данным, запасы нефти за неделю, завершившуюся 21 сентября, увеличились на 1,9 млн баррелей, до 396 млн баррелей (прогноз был минус 1,28 млн баррелей). Запасы бензина за аналогичный период увеличились на 1,53 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 2,24 млн баррелей. Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки, до 11,1 млн баррелей в сутки.

К закрытию торговой сессии курс доллара снизился до 65.75 руб., курс евро – до 77,26 руб. Рубль укрепился к евро сильнее из-за продаж единой валюты на рынке Форекс во время пресс-конференции главы ФРС США Джерома Пауэлла. Заседание FOMC оказало слабое влияние на рублевые пары.

Комитет открытого рынка ФРС США принял решение повысить основную процентную ставку по федеральным фондам на 0,25% до диапазона 2.00%-2.25%. Индекс доллара США сначала отреагировал снижением на решение, поскольку оно было уже заложено в цены. А восстановил потери после того, как глава ФРС США подтвердил четырехкратное повышение ставок в 2018 году и трехкратное в 2019.

В четверг, 27 сентября, на торгах в Азии цена нефть восстановилась на 0,67%, до $82,20 за баррель. Нефтяной фактор для рубля сейчас является ключевым. Бочка нефти стоит 5409 руб. Бюджет в этом году получит больше доходов. Для рубля рост цен на нефть является положительным фактором, но его укрепление продлится недолго. Мои целевые уровни по рублевым парам остаются прежними: для доллара США это зона 65,00 – 65,30, руб. для евро оставляю зону в районе 76,20 – 76,50 руб.

Мне важен как временной фактор, так и ценовой. Зная примерную дату разворота, я потом занимаюсь поиском ценовой модели, которая к этому моменту сформируется. По моим расчетам, рубль может находиться в фазе консолидации или «бычьем» тренде до ноября. Соответственно, обозначенные мной целевые зоны можно использовать для покупки валюты, только готовьтесь к фиксации прибыли в пределах 3-4%, потому что доллар и евро потом могут обновить свои минимумы. Это мои предположения. Действовать буду по ситуации, исходя из своего прогноза. Чем ниже покупка, тем больше доходность и меньше риски оказаться в просадке.







Владислав Антонов, аналитик Альпари







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