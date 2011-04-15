Рынок нефти идет к цели

Котировки нефти в среду торговались с переменным успехом, но по итогам дня все же оказались в плюсе, пусть и небольшом. Brent, которая в моменте уходила в район 80,50, смогла подтвердить пробой психологического уровня 80 и вернулась выше 81 к концу дня. С утра баррель сохраняет боевой настрой, продолжая движение в направлении уровня 82.

Игроки довольно быстро оправились от медвежьего отчета Минэнерго. На прошлой неделе запасы сырой нефти в США выросли почти на 2 млн баррелей против прогноза сокращения объемов на 1,3 млн баррелей. При этом увеличились также запасы в Кушинге. Это произошло по причине спада активности американских НПЗ – загрузка снизилась на 5%, до минимального с мая значения, что является сезонным фактором и не должно вызывать особого беспокойства на рынке.

Главный медвежий фактор в отчете – увеличение добычи на сланцевых месторождениях на 100 тыс. баррелей в сутки – до нового рекорда 11,1 млн баррелей в сутки. Впрочем, и это не повод для паники, особенно теперь, когда стало известно, что страны ОПЕК не станут дополнительно увеличивать добычу, а Иран, которому скоро станет некуда девать свою нефть, существенно сократит предложение из-за американских санкций.

С технической точки зрения Brent способна достичь следующей цели на уровне 82. Но для этого потребуется ухудшение настроений по доллару, который пока отыгрывает повышение ставки ФРС и прогноз трех повышений в 2019-м году. При этом новый гневный твит Трампа в адрес ОПЕК и высоких цен способен повлечь ликвидацию длинных позиций.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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