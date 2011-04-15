Рынок закрывает 3-й квартал на позитивной ноте

Рынок вырос в четверг. Индекс Мосбиржи обновил максимум, а индекс РТС вернулся на уровень июля. Лидерами роста в первом эшелоне оказались акции НЛМК (+4,34%). Аутсайдерами вновь стали бумаги Магнита (-3,81%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 65,00-66.

Продолжилось падение котировок Магнита. Триггер тот же, что днем ранее – негативная реакция инвесторов на корпоративную презентацию. Но вчера к этому примешалось закрытие большого числа длинных спекулятивных позиций, поскольку бумага пробила вниз важную психологическую отметку в 4000 руб. и долговременную линию поддержки. Досталось также и акциям конкурента Магнита – компании X5 retail Group (-3,81%). Полагаю, что, в целом, повода для паники нет. Крупных инвесторов бумаги Магнита пока не привлекают из-за неопределенности в дивидендной политике и параметров модели агрессивного роста. Однако планы по росту доли рынка, на мой взгляд, не угрожают Х5, который может сосредоточится на развитии сегментов супермаркетов и гипермаркетов. Я полагаю, что несмотря на отсутствие сильных фундаментальных драйверов, котировки бумаг потребительского сектора будут расти на фоне сильной перепроданности.

Рынок может достичь 2600 п. по индексу Мосбиржи в октябре. 3-й квартал закрывается на позитивной ноте. Технической целью роста в октябре видится диапазон 2500-2600 п. Поводом являются внешние факторы: положительная динамика цены на нефть, а также новость о том, что санкции, по всей видимости, не будут ужесточены. Лидерами роста в октябре, на мой взгляд, будут бумаги банковского сектора, ритейла и сырьевых компаний.









Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс"



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