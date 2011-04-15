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28.09.2018

Рынок акций РФ и рубль пойдут к новым локальным максимумам на внешнем позитиве

Российский фондовый рынок и рубль на торгах в пятницу, вероятно, покажут восходящую динамику и пойдут к новым локальным максимумам на фоне роста цен на нефть и преимущественно позитивных настроений на мировых биржах.
Российский рынок акций накануне обновил максимумы на фоне дорогой нефти и снижения риска введения новых американских санкций.
Индекс Мосбиржи в четверг повысился на 1,95%, до 2474,57 пункта, индекс РТС - на 2,33%, до 1187,88 пункта — максимума с 16 июля.
Рубль в четверг вечером прибавлял 36 копеек к доллару, поднявшись до 65,44 рубля, и 85 копеек к евро — рост до 76,42 рубля.
Фондовые индексы США в четверг выросли на 0,2-0,6%.
Опубликованный в четверг показатель по реальному росту ВВП США составил 4,2% в годовом выражении, совпав с прогнозами. При этом число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, выросло до 214 тысяч, тогда как эксперты ожидали роста показателя до 208 тысяч.
Европейские рынки в четверг закрылись неоднозначно. Так, итальянский индекс показал негативную динамику из-за правительственных разногласий по бюджету страны. Другие фондовые индексы Европы выросли на 0,4-0,5%.
Мировые цены на нефть растут в пятницу на фоне опасений участников рынка по поводу сокращения объеме поставок нефти из Ирана в связи с действием американских санкций. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что, после вступления в силу санкций в ноябре США продолжат вводить дополнительные ограничительные меры против Ирана.



Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club





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