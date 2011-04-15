Рубль вернул связь с нефтью

Рубль укрепился на торгах в четверг к иностранным валютам, и особенно против евро, который лишился за день 0,9% и понес внушительные потери на форексе. Примечательно, несмотря на общее улучшение настроя доллара, российская валюта смогла прибавить и в паре с USD, добравшись до 65,30 руб.

Такая динамика рубля говорит о наличии мощного драйвера поддержки, который смог затмить фактор повсеместного характера подъема доллара. Пожалуй, одним из главных катализаторов подъема послужили сообщения в СМИ о том, что Конгресс США уже вряд ли примет новые санкции в отношении РФ, в том числе против госдолга, до ноябрьских выборов. А позднее, учитывая, что выборы уже будут позади, санкции могут оказаться не такими жесткими, как предполагалось ранее. Если в ближайшее время официальные лица не опровергнут эту информацию, наша валюта может продолжить укрепление на этом факторе.

Также стоит обратить внимание на возвращение корреляции между нефтью и рублем. После того, как Банк России сообщил, что не будет покупать иностранную валюту дл Минфина до конца текущего года, связь между двумя активами выросла втрое. Учитывая, что рынок нефти переживает мощное ралли и практически ежедневно обновляет 4-летние максимумы, это тоже немаловажный фактор поддержки «деревянного», который нацелен отправить доллар под отметку 65 руб.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс







































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