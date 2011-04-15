Рубль готов к развороту, на евро давят проблемы Италии

В четверг, 27 сентября, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 17 коп. (-0,27%), до 65,62 руб., курс евро – на 88 коп. (-1,16%), до 76,37 руб.

Рубль отлично начал торги, но смог удержать хорошую прибыль против единой валюты. К доллару она получалась скоромнее (0,27%), поскольку к закрытию торгов цена на нефть перешла в красную зону. Стоимость нефти марки Brent снизилась с $82,41 до $81,59. Курс доллара восстановился с 65,21 руб. до 65,62 руб.

Споры в итальянском правительстве относительно допустимого уровня бюджетного дефицита на следующий год обрушили евро. Пара евро/доллар упала с уровня 1,1757 до 1,1639 (-118 п.), а пара евро/рубль – до 76,08 руб.

В пятницу, 28 сентября, на сессии в Азии нефть торгуется в небольшом минусе. По ходу цена на нефть нашла сопротивление в виде отметки $85,50 и в ближайшее время останется торговаться ниже его. Давление на нефть оказали разговоры о том, что Саудовская Аравия и другие нефтедобывающие страны обсуждали вопрос увеличения объема добычи нефти и планируют к нему вернуться на заседании ОПЕК в декабре.

Технически выполнены все условия для восходящей коррекции. Пара доллар/рубль побывала в разворотной зоне 65,00-65,30 руб. Налоговый период завершен. Нефть пытается скорректироваться. Чаша весов начинает склоняться на сторону иностранных валют.

Я не против, если курс доллара снизится до 65 руб. Это ключевой уровень поддержки, от которого стоит ожидать восстановления пары доллар/рубль до 67,80-68,00 руб. Если рост будет ограничен уровнем 67,20 руб., значит будет ещё один заход на отметку 65 руб.

Пара евро/рубль упала до 76,08 руб. Поддержку вижу в районе 75,95 руб. Если продавцы её снесут, то летим ниже к 74,95 руб. за евро. Разворотной ценовой модели для роста не наблюдаю. Если покупать евро, то нужно быть готовым к просадке до 74,95 руб.







Владислав Антонов, аналитик Альпари







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