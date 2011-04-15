Страх санкций ударил по рынку, рубль может подешеветь до 65-67 за $1

Торговая динамика в пятницу была смешанной. Вечером рынок переменил настроение, большинство бумаг скатилось в красную зону на слухах о возможном ужесточении санкций. Лидерами роста стали акции En+ (+2,75%). Лидерами снижения стали бумаги Мечела (-2,17%). Пара USD/RUB на геополитических новостях поднялась на максимум за 2 недели, в диапазон 65,50-66, объем торгов был максимальным за 2 недели.

Рубль усилил падение. Российская валюта демонстрирует ослабление к доллару 4 сессии подряд, потеряв за это время 2,5%. Непосредственным поводом стали слухи о новых санкциях. Полагаю, что, если информация не найдет своего подтверждения на предстоящей неделе, либо санкции не затронут финансовый и сырьевой сектора, пара может вернуться в диапазон 64-65. В противном случае, курс ожидается в коридоре 65-67.

Минфин анонсировал новые займы. План заимствований на этот год увеличен до 2,5 трлн рублей, а всего за 2 года Минфин займет не менее 7,5 трлн рублей. Это может привести к росту денежной массы более чем на 17% на горизонте полутора лет. Сейчас уровень денежной массы к ВВП около половины, дальнейший рост опережающими темпами к ВВП чреват повышенными инфляционными ожиданиями. Полагаю, инвесторы проявлять спрос на рублевые бумаги только пока их доходность на выше 8%, а пара USDRUB ниже 68, и при этом сохраняется вероятность снижения ключевой ставки.

В понедельник ожидаю боковую динамику. В фокусе мало значимой статистики и новостей. Рынок будет следовать за внешним фоном. Прогноз по индексу Мосбиржи - диапазон 2490-2520 пунктов, ожидания по паре USD/RUB - 65-66.







Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко



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