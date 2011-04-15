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01.04.2019

Новости из Британии обвалили рубль

Рынок акций РФ закончил торги в пятницу разнонаправленно на волне роста опасений, что интерес к ЕМ может упасть из-за продолжения замедления роста мировой экономики, а также проблем Брексита, вероятного начала рецессии в еврозоне и экономического спада в США.
В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции
компаний телекоммуникационного (-1,17%), потребительского (-0,48%) и финансового (-0,21%) секторов.
Индекс ММВБ закончил торги с повышением на 0,19% и закрылся на отметке 2497.10 пункта. Индекс РТС наоборот упал на 0,76% и остановился на уровне 1198.11 пункта на фоне резкого падения курса рубля к доллару США и евровалюте.
Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ выросли, поддерживаемые
ожиданием продления сделки ОПЕК+, направленной на снижение объемов добычи сырой нефти для стимулирования роста цен. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России выросла на 0,85%, до 67,67 доллара за баррель. Западно-техасская WTI подскочила на 1,38%, до 60,12 доллара за баррель.
На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии заметно снизился против евро и доллара на фоне роста доходности ОФЗ и риска обострения вокруг ситуации с Брекситом из-за решения британского Парламента не поддерживать план премьер-министра Т. Мэй по выходу страны из ЕС. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов “завтра” к завершению торговой сессии выросла на 1,07%, до 65,63 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов “завтра” подскочила на 1,13%, до 73,68 рубля за один евро.
Неопределённость вокруг Брексита на волне торможения роста мировой экономики может оказывать давление на рубль из-за повышения спроса на защитные активы.



Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал»




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