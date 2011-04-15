В пятницу котировки высоколиквидных бумаг вновь оказались под давлением – на этот раз поводом к продажам стали сообщения о возможном принятии США нового пакета санкций в отношении РФ по «делу Скрипалей» (как сообщается, новые санкции согласованы минфином и госдепартаментом, но их состав пока не известен). В итоге индекс РТС закрылся ниже уровня 1200 пунктов (повышение на 0.8% по итогам месяца и на 12.1% по итогам квартала). Акции АФК Система (AFKS) подешевели на 1.5%, МТС (MTSS) – на 1.4%, Магнита (MGNT) – на 1.3%, ВТБ (VTBR) – на 1.0%.Тем временем Норникель (GMKN) подорожал на 2.1% - трейдеры посчитали избыточной первую негативную реакцию на сообщения о возможном обсуждении стратегическими инвесторами вопроса о снижении дивидендов компании.

Во втором эшелоне не сложилось единой динамики движения цен. Обыкновенные акции Казаньоргсинтеза (KZOS) подорожали на 4.1%, ДВМП (FESH) – на 3.4%, Корпорации Квадра (TGKD) – на 2.8%. Тем временем группа Белуга (BELU) подешевела на 6.0%, ОВК (UWGN) – на 4.6%, МРСК Сибири (MRKS) – на 3.8%.

Фондовые индексы США повысились на 0.6% - 0.8%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются заметно выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые закрылись в плюсе, по азиатским также наблюдается повышение.

Внешний фон к началу торгов дает основания для улучшения обстановки на рынке (хорошие данные по деловой активности в промышленном секторе КНР вызвали оживление на азиатских фондовых площадках), однако заметный подъем по индексу РТС выглядит маловероятным, пока сохраняется неопределенность в отношении возможного усиления санкций со стороны США. На валютном рынке в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз по паре доллар-рубль после избыточно нервной реакции на сообщения о новом пакете санкций США, но закрепление пары выше уровня 65.0 пока выглядит наиболее вероятным сценарием.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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