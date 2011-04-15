Аппетит к риску на глобальных рынках заметно улучшился, но российским активам сложно реализовать потенциал при ожиданиях введения новых санкций. В прошлую пятницу стало известно, что представители госдепартамента и министерства финансов США подготовили конкретные положения второго раунда санкций за химоружие (напомним, что после ноябрьского доклада госдепартамента о том, что у американской стороны нет оснований считать, что Россия прекратила использовать химоружие, США согласно собственному же законодательству обязаны реализовывать второй раунд ограничений), и данный документ передан на подпись Президенту. О содержании второго пакета пока конкретной информации не имеется, но появление самой новости о новых ограничениях оказало заметное давление на позиции российских активов в конце прошлой недели.

При этом общий риск-аппетит на глобальных рынках за последние дни несколько улучшился. Очередной раунд торговых переговоров США-Китай вновь завершился заверениями сторон о продуктивной работе и приближению к согласованию полноценной сделки (источники сообщают о начавшейся работе над формальностями, такими как согласование версии текста на двух языках). Дополнительного позитива рисковым активам придали опубликованные на выходных индексы деловой активности Китая – показатель в производственном секторе вырос с 49,2 до 50,5 пунктов, а в секторе услуг – с 54,3 до 54,8 пунктов. Опубликованный сегодня показатель в деловой активности в производстве Китая от Caixin также вернулся выше рубежа в 50 пунктов, составив 50,8 пунктов (против 49,9 пунктов в прошлом месяце). Открытие недели на глобальных рынках проходит в позитивном ключе – основные индексы азиатско-тихоокеанского региона демонстрируют уверенный рост, а фьючерсы на американские индексы прибавляют 0,6-1%.

Российский рынок акций завершил пятничные торги среды ростом на 0,2% по индексу Мосбиржи (по ходу дня рост индекса был более выраженным, но санкционные новости способствовали коррекционному движению). Учитывая оптимизм на глобальных рынках, сегодня ожидаем новой попытки индекса закрепиться в диапазоне 2500-2520 пунктов, однако от более существенного роста будут сдерживать санкционные опасения.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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