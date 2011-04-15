Ждем возврата рубля под отметку 65 и роста акций

Сообщение Bloomberg о том, что вторая порция антироссийских акций по «делу Скрипалей» уже лежит на подписании в Белом Доме, прервало в пятницу рост российского рынка акций и не дало ему закрыться выше отметки 2510 пунктов, где вырисовывается еще одно сопротивление росту Индекса Мосбиржи в район исторических максимумов.

Однако никакой катастрофы не произошло: не сильно упали даже Сбербанк и «Аэрофлот», которые могут больше всех пострадать от санкций. Частично рынок акций поддержал рухнувший рубль.

Как-то так уж повелось, что российский рынок акций довольно быстро забывает про санкции. Так должно случиться и сейчас. Ничего серьезного все возможные варианты ограничений для большинства эмитентов не несут. Рынок по-прежнему будет отыгрывать недооцененность отечественных эмитентов даже к бумагам-аналогам развивающихся рынков. Плюс к этому наши бумаги будет поддерживать наступающий дивидендный сезон – выплаты прибыли акционерам будут рекордными за всю историю отечественного фондового рынка..

Внешний фон также благоволит покупкам: после нашего закрытия фондовая Америка еще подросла, а сегодня с утра американские фьючерсы прибавляют порядка полупроцента.

Сильно, в районе процента, выросла нефть, уйдя сегодня с утра выше отметки 68 долларов за баррель. Рынок отыгрывает статистику от Baker Hughes, говорящую о продолжающемся снижении буровой активности в Штатах. За прошлую неделю число буровых вышек сократилось на 8, а вообще понижательный тренд просматривается с декабря прошлого года.

В такой ситуации резко снижается вероятность, что американский президент Дональд Трамп будет предпринимать какие-то серьезные шаги (читай – манипулирование рынком) для понижения котировок нефти. Удешевление нефти может спровоцировать еще большее закрытие действующих скважин, что приведет к сокращению добычи нефти в США со всеми вытекающими последствиями, таким как резкий рост цен на нефть в район 90-100 долларов и рост инфляции с Штатах в район 3%.

Неоправданно сильным мы считаем и пятничное падение рубля, который на санкционной новости обвалился в район 65,6 руб за доллар. Таким образом, рубль вновь ушел выше диапазона 65-65,5, который не давал российской валюте укрепляться с осени прошлого года. Однако мы считаем пробой этого диапазона снизу вверх ложным и ждем возврата курса под отметку 65.

Сегодня на малоликвидном пока рынке Форекс рубль отыграл у доллара около 30 копеек и торгуется в районе 65,3. Кроме растущих американских фьючерсов и дорожающей нефти поддержку рублю окажет ослабление доллара на мировом рынке: сегодня перед открытием российских торгов Индекс доллара снижется на 0,1%.







Алексей Антонов, аналитик Алор Брокер







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