Возможные санкции против российских банков подкосили рубль

В пятницу, 29 марта, рубль рухнул по отношению к доллару и евро. К закрытию торгов пятницы обменный курс доллара США расчётами «на завтра» вырос на 70 коп. (+1,07%), до 65,64 руб., а курс евро прибавил 81 коп. (+1,1%), поднявшись до 73,66 руб.

Прошедшая в пятницу в западных СМИ новость, что Госдеп США разработал новые антироссийские санкции, связанные с надуманным и слегка подзабытым «делом Скрипалей», подкосили рубль. Наибольшую обеспокоенность, вероятно, у рынка вызвали сообщения СМИ, что эти санкции могут затронуть российский банковский сектор, хотя о том, какие банки это могут быть и насколько серьезны санкции, в СМИ не сообщалось.

В последний торговый день марта на бирже ICE нефть сорта Brent немного подросла, на 0,55%, до $67,46 за баррель. Вышедшая в пятницу статистика от Baker Hughes показала, что число активных буровых платформ в США продолжает сильно падать уже вторую неделю, и за прошлую неделю упало еще на восемь единиц, до 816 платформ.

Кроме того, хвастливое заявление спецпредставителя США по Венесуэле Эллиотта Абрамса о том, что ему удалось убедить ряд иностранных нефтетрейдеров прекратить закупать нефть у Венесуэлы, способствовали росту цены нефти на утренних торгах. Нефть Brent сегодня с утра дорожает почти на 1% и торгуется выше $68 за баррель. Таким образом, спецпредставитель США создал лишнюю работу президенту Дональду Трампу, который будет вынужден опять через Twitter пытаться привести цены в нужный ему порядок.

В воскресенье, 31 марта, на Украине состоялся первый тур президентский выборов, и после обработки более 40% избирательных бюллетеней стало ясно, что лидером первого тура стал актер и шоумен Владимир Зеленский, набирающий на данный момент более 30% голосов избирателей. Вместе с ним во второй тур выборов, который назначен на 21 апреля, выйдет действующий президент Петр Порошенко, у которого пока только 16,65% голосов. Явка избирателей на выборы 31 марта превысила 65%.

Сегодня при открытии торгов можем увидеть рубль в слабом плюсе. Пару доллар/рубль видим на сегодня в коридоре 64,5-66 руб., пару евро/рубль — на уровнях в 73-74 руб.







Наталья Мильчакова, заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари







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