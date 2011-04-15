Роснефть увеличит добычу на 40-50%

Второй квартал начался с роста. Индекс Мосбиржи закрылся на максимуме с начала февраля. Лидерами роста стали акции Газпрома (+3,29%). Лидерами снижения стали бумаги ТМК (-2,91%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 65-66.

Роснефть (+1,87%) нарастит добычу в Арктике. Сообщается, что объем может достичь 100 млн тонн., это примерно 45% от уровня текущей добычи. Себестоимость добычи может доходить до $115 за барр., однако многое зависит от размера капзатрат и транспортных расходов. У Роснефти низкий уровень операционных затрат, а также может быть получена поддержка от государства (в первую очередь, в виде налоговых льгот). В итоге можно добиться положительной рентабельности в диапазоне $80-90 за барр., или ниже. Кроме того, проекты могут быть запущены через десятилетие, так что ценовой риск проектов не очевиден. К тому времени будут истощаться некоторые сибирские месторождения, и добыча в Арктике станет востребованной.

Минфин оценит долговую нагрузку компаний. Речь пока не идет об ограничении уровня долговой нагрузки, как это принято в некоторых странах, например, в Японии. Кроме того, бизнес имеет специфики, и применять ко всем один норматив невозможно. Полагаю, что новость будет воспринята с долей скептицизма, если действия государства в данном вопросе не ограничится простым мониторингом.

Ожидаю рост в пределах 1%. Лучше рынка – бумаги Газпрома и другие акции нефтегазового сектора, а также банков. Прогноз: диапазон 2520-2540 п. по индексу Мосбиржи. Ожидания по паре USD/RUB: 65-66.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»







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