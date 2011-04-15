Улучшение аппетита к риску смещает торги в рубле к отметке в 65 руб/долл.

Если пятничные торги в рубле были омрачены новостями о подготовке второго раунда санкций за химоружие, то в понедельник при отсутствии нового негатива санкционного характера и общем улучшении аппетита к риску на глобальных рынках рубль сумел компенсировать значительную часть потерь. По итогам вчерашнего дня рубль отыграл 0,7%, а пара доллар/рубль опустилась в район 65,10-65,20 руб/долл.

Если обратить внимание в целом на группу валют развивающихся стран, то увидим, что многие конкуренты рубля продемонстрировали вчера более весомое восстановление. Так, бразильский реал, мексиканский песо, южноафриканский ранд прибавили против доллара 1,5-2,4%. Таким образом, вероятно, пока содержание второго пакета санкций не объявлено, риски принятия жестких ограничений могут оказывать сдерживающий эффект на рубль в условиях позитивного риск-аппетита.

Каким будет содержание второго раунда санкций пока не понятно. Согласно законодательству США необходимо реализовать минимум три меры из прописанных в законе шести вариантов, среди которых есть как посредственные (понижение уровня дипломатических отношений), так и масштабные (практически полное приостановление торговых отношений между странами, запрет на кредитование правительства РФ, и к данной мере при расширительном толковании теоретически (на наш взгляд, это не является базовым сценарием) можно отнести и ОФЗ). Принципиальное отличие санкций за химоружие от законопроектов Конгресса в том, что здесь у Президента США есть определенная свобода действий – он может самостоятельно выбирать какие ограничения вводить, и, руководствуясь соображениями безопасности, может вводить исключения и даже снимать ограничения без согласования Конгресса. С точки зрения сантимента новые санкции сейчас оказывают локальное негативное влияние на российский рубль, однако, пока мы не узнаем их содержание, оценить будущий масштаб влияния крайне проблематично.

Общее улучшение аппетита к риску на глобальных рынках может способствовать возвращению пары доллар/рубль ближе к отметке в 65 руб/долл. Однако неопределенность в отношении содержания второго раунда санкций оказывает сдерживающий эффект на рубль.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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