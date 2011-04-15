В понедельник настрой на рынке был преимущественно позитивным. В то время как возможность принятия США нового пакета санкций в отношении РФ в связи с «делом Скрипалей» оставалась сдерживающим фактором для инвесторов, улучшение обстановки на мировых рынках акций после выхода сравнительно сильных данных по деловой активности в производственном секторе КНР способствовало восстановлению активности покупателей. Лучше рынка выглядел Газпром (GAZP, +3.3%), сообщивший о росте чистой прибыли по РСБУ за 2018 год более чем в девять раз. Акции Норникеля (GMKN) подорожали на 2.0%, Роснефти (ROSN) – на 1.9%, Сургутнефтегаза (SNGS) – на 1.7%, ВТБ (VTBR) и Аэрофлота (AFLT) – на 1.5%. Тем временем на 2.1% подешевели акции АФК Система (AFKS) – совет директоров компании рекомендовал дивиденды по итогам 2018 года в размере 0.11 руб. на акцию, что подразумевает заметное сокращение дивидендных выплат год-к-году (в 2018 году компания отказалась от выплаты промежуточных дивидендов), связанное с задачей сокращения долговой нагрузки.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ТГК-2 (TGKB) подорожали на 13.8%, группы Белуга (BELU) – на 6.6%, Разяньэнергосбыта (RZSB) – на 5.4%, Росинтер ресторантс (ROST) – на 5.3%.

Фондовые индексы США повысились на 1.2% - 1.3%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в понделельник. Европейские фондовые закрылись в плюсе, по азиатским также наблюдается некоторое повышение.

С позиций технического анализа, вблизи уровня 1200 пунктов по индексу РТС вновь была найдена поддержка, что подразумевает возможность повышения. Статистика по деловой активности в КНР и США дала поводы для оживления на мировых рынках акций, а сокращение добычи нефти странами ОПЕК остается фактором роста цен на энергоносители (по данным Bloomberg, объем добычи ОПЕК в марте сократился на 295 тыс. баррелей в сутки или почти на 1%). Вместе с тем, характер торгов пока не позволяет говорить об устойчивом подъеме, риски усиления западных санкций остаются фактором, который трейдерам приходится принимать во внимание. На валютном рынке в начале торгов возможно углубление коррекции вниз по паре доллар-рубль под воздействием благоприятного внешнего фона, но уровень 65.0 теперь играет роль поддержки.





Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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