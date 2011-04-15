Макростатистика из КНР поддержала рынок акций РФ

Рынок акций РФ закончил торги в понедельник в плюсе, поддерживаемый общими позитивными настроениями на рынках, которые обусловлены положительными данными экономической статистики из Китая, опубликованными сегодня, надеждами на разрешение торговых противоречий между Вашингтоном и Пекином и ожиданиями продолжения мягкой монетарной политики ФРС.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний транспортного (+1,15%), нефтегазового (+1,07%) и

металлургического (+0,80%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги ростом на 0,97% и закрылся на отметке 2521.25 пункта. Индекс РТС наоборот подскочил на 1,35% и остановился на уровне 1214.29 пункта на волне восстановления курса рубля к доллару США и евровалюте.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ выросли на волне общего

оптимизма и надежд, что недавнее замедление роста экономики Китая

окажется временным. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России выросла на 1,54%, до 68,62 доллара за баррель. Западно-техасская WTI подскочила на 1,56%, до 61,08 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии вырос против евро и доллара на волне спроса на риск на торговых площадках и повышения цен на сырую нефть. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов “завтра” к завершению торговой сессии упала на 0,34%, до 65,40 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов “завтра” снизилась на 0,43%, до 73,33 рубля за один евро.

Мы ожидаем, что нынешний оптимизм может оказаться локальным и рынки снова развернутся вниз, если последующие экономические данные из США и Европы, а также Китая не окажутся столь позитивными.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал»



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