Индекс Мосбиржи открыл дорогу на исторические максимумы

Российский рынок акций вчера окончательно позабыл санкционные страхи, на хорошем внешнем фоне прибавил 0,9% и закрылся на отметке 2521,25 пункта. Тем самым, рублевый индикатор не только закрепился выше боковика 2450-2500 пунктов, но и ушел выше несильного сопротивления 2510. Таким образом, дорога на покорение исторических максимумов открыта.

Основную поддержку рынку оказывали Штаты, выросшие вчера примерно на 1,2%. Поводом для подъема стала позитивная статистика из Китая.

После нашего закрытия американский рынок еще подрос, но сегодня фьючерсы на индексы США в легком минусе. Около вечернего закрытия торгуется и нефть, пытаясь закрепиться выше отметки 69 долларов за баррель, чтобы отправиться покорять «круглую» отметку 70.

Все это говорит о том, что сегодня российский рынок акций откроется в районе вчерашнего закрытия, может быть небольшим, в пределах 0,3%, ростом. Но вот дальнейшая динамика пока не определена. Собственных идей на рынке кроме дивидендных историй нет, и «голубые фишки» будут следовать за западными индикаторами.

В любой момент может всплыть и санкционный вопрос, реакция рынка на которой будет зависеть от жесткости принимаемых Штатами решений.

Что касается конкретных бумаг, то вчера безусловным лидером был «Газпром» выросший на 3,3% на информации об увеличении дивидендов его «дочек». В районе 160 руб лонги по «Газпрому» может лучше прикрыть. хотя бы частично.

Чуть выше сопротивления 216 руб завершил торги Сбербанк, открыв себе дорогу к следующей цели 226 руб. Однако достижение этой отметки также целиком зависит от внешнего фона и санкционной риторики.

Укрепился вчера и рубль, прибавив к доллару 0,7% и вновь подкравшийся сверху вниз к отметке 65. Сегодня с утра внешний фон для рубля нейтральный, но мы все-таки ждем дальнейшего укрепления рубля. При открытии шортов по паре доллар-рубль советуем выставлять очень коротки стопы – негативная информация по санкциям способна вновь краткосрочно выдернуть российскую валюту в район 65,7.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР











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