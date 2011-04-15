Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

02.04.2019

Рубль снова наступает

Рубль восстановил часть понесенных ранее потерь на торгах в понедельник. Пара доллар/рубль, которая в моменте успела обновить 3-недельный максимум на подходе к отметке 65,80 руб., по итогам сессии просела в пределах 0,5%. Евро/рубль после приближения к отметке 74 руб. скатилась в район 73,15 руб., потеряв за день почти 0,6%.
После первоначальной реакции на угрозу новых санкций российская валюта начала восстанавливать потери, причем во многом благодаря росту нефтяных котировок. Brent совершила долгожданный прорыв и теперь, когда уровень 69 долларов за баррель позади, перед котировками стоит ближайшая цель в виде психологической отметки 70 долларов.
С одной стороны, такие настроения в сырьевом сегменте и затишье на санкционном фронте предполагают дальнейшее укрепление рубля, тем более что во вторник азиатские фондовые площадки продолжили расти и интерес к риску сохраняется. С другой – доллар продолжает пользоваться спросом на форексе, что ограничит потенциал роста российской валюты в краткосрочной перспективе. После отката под отметку 65,50 руб. в игру снова вступил уровень 65 руб., который выступает в роли ближайшей поддержки.



Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100