Рубль снова наступает

Рубль восстановил часть понесенных ранее потерь на торгах в понедельник. Пара доллар/рубль, которая в моменте успела обновить 3-недельный максимум на подходе к отметке 65,80 руб., по итогам сессии просела в пределах 0,5%. Евро/рубль после приближения к отметке 74 руб. скатилась в район 73,15 руб., потеряв за день почти 0,6%.

После первоначальной реакции на угрозу новых санкций российская валюта начала восстанавливать потери, причем во многом благодаря росту нефтяных котировок. Brent совершила долгожданный прорыв и теперь, когда уровень 69 долларов за баррель позади, перед котировками стоит ближайшая цель в виде психологической отметки 70 долларов.

С одной стороны, такие настроения в сырьевом сегменте и затишье на санкционном фронте предполагают дальнейшее укрепление рубля, тем более что во вторник азиатские фондовые площадки продолжили расти и интерес к риску сохраняется. С другой – доллар продолжает пользоваться спросом на форексе, что ограничит потенциал роста российской валюты в краткосрочной перспективе. После отката под отметку 65,50 руб. в игру снова вступил уровень 65 руб., который выступает в роли ближайшей поддержки.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями











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