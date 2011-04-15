Не исключена скупка акций Ленты на открытом рынке

Торговая динамика была разнонаправленной. Индекс Мосбиржи закрылся на положительной территории, обновив максимум с февраля. Лидерами роста стали расписки Ленты (+4,32%). Лидерами снижения стали бумаги ЛСР (-2,28%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 65-66.

Миноритарии Ленты могут не согласиться на предложение структуры Северстали, поскольку предполагают, что акции имеют значительный потенциал роста. В этой связи, не исключена скупка акций на открытом рынке и у миноритарных держателей, как со стороны нового инвестора, так и со стороны его возможных конкурентов, поскольку у нового акционера нет контрольного пакета. Конкуренты, в свою очередь, могут захотеть приобрести блокпакет, что, кстати, не требует обязательной оферты. Скупка может привести к заметному росту котировок в краткосрочной перспективе. Вчера торговый оборот составил 2,5 млн GDR. Косвенным признаком скупки может стать рынок репо. Пока ситуация спокойная, но бумаг в репо очень мало. Если ставка репо упадет, как уже бывало, а цена на рынке пойдет вверх, то это может быть признаком скупки.

Банк России ожидает снижения ставок по ипотеке. По мнению главы ЦБ, ипотечная ставка может упасть ниже 8%. Это может стать драйвером увеличения темпов роста рынка на 3-4 п.п. Однако, снижение в 2019 году, на мой взгляд, маловероятно из-за высокой инфляции и конъюнктуры денежного рынка. Ставка по ипотеке опустится до такой величины только при условии падения инфляции до 3,5% и ставок денежного рынка до 5,5-6%. Подобные условия могут созреть не ранее, чем через 8-10 месяцев, при условии отсутствия фондовых, сырьевых и валютных шоков.

Ожидаю рост в пределах 1%. Лучше рынка – бумаги Газпрома и другие акции нефтегазового сектора, а также банков. Прогноз: диапазон 2520-2540 п. по индексу Мосбиржи. Ожидания по паре USD/RUB: 65-66.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»







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