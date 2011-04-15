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03.04.2019

Рынки верят, что Китай снова потянет за собой мировую экономику вверх

Рынок акций РФ закончил торги во вторник ростом на волне повышения цен на сырую нефть и общих надежд на рынках в отношении перспектив умеренных денежно–кредитных политик, которые ожидаются от крупнейших мировых ЦБ.
В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции
компаний телекоммуникационного (+1,10%), потребительского (+0,83%) и транспортного (+0,60%), секторов.
Индекс ММВБ закончил торги ростом на 0,26% и закрылся на отметке 2527.77 пункта. Индекс РТС наоборот вырос на 0,16% и остановился на уровне 1216.20 пункта на фоне возобновления снижения курса рубля к доллару США и евро.
Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ продолжили расти на фоне
новостей из Венесэулы, которые влияют на объемы добываемой нефти, а также надежд, что торможение роста мировой экономики в целом, китайской и американской в частности будет временным. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России выросла на 0.54% до 69.38 доллара за баррель. Западно-техасская WTI подскочила на 1.28% до 62.38 доллара за баррель.
На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии снизился по отношению к евро и доллару на фоне роста доходности ОФЗ и ожидания американских санкций в отношении России. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 0,45%, до 65,47 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» прибавила 0,22%, до 73,23 рубля за один евро.
Пока рынки верят в то, что торможение роста мировой экономики может быть временным явлением, спрос на рискованные активы будет присутствовать, что поддержит и спрос на акции компаний ЕМ, включая и российские.



Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал»

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