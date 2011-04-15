Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

03.04.2019

Поддержку рынку оказала динамика цен на нефть

Во вторник подтвердилось закрепление выше уровня 1200 пунктов по индексу РТС. Поддержку рынку оказала динамика цен на нефть – фьючерсы на Brent вплотную приблизились к психологически важному уровню $70 за баррель под влиянием сокращения добычи странами ОПЕК. Кроме того, поток сравнительно сильной статистики способствовал смягчению опасений, связанных с перспективами глобальной экономики. В российском секторе высоколиквидных бумаг спрос был сконцентрирован преимущественно в акциях компаний со стабильными дивидендными выплатами. Так, акции МТС (MTSS) подорожали на 1.6%, Северстали (CHMF) – на 1.3%, НЛМК (NLMK) и Норникеля (GMKN) – на 1.2%.
Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции РусАква (AQUA) подорожали на 6.8%, МРСК Центра (MRKC) – на 4.9%, Нижнекамскшины (NKSH) и Росинтер ресторантс (ROST) – на 3.6%.
Фондовые индексы США закрылись разнонаправлено, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые закрылись в умеренном плюсе, по азиатским также продолжается повышение.
С позиций технического анализа, закрепление выше уровня 1200 пунктов по индексу РТС подразумевает возможность продолжения движения вверх. Внешний фон к открытию торгов в целом остается сравнительно благоприятным: пресса сообщает о преодолении основных разногласий между США и КНР в рамках торговых переговоров, в Китае вышли хорошие данные по деловой активности в сфере услуг, фьючерсы на нефть Brent по-прежнему торгуются вблизи $70 за баррель. На валютном рынке в начале торгов возможно возвращение пары доллар-рубль к уровню 65.0 на фоне коррекции вниз по индексу доллара (DXY).



Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100