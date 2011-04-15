Во вторник подтвердилось закрепление выше уровня 1200 пунктов по индексу РТС. Поддержку рынку оказала динамика цен на нефть – фьючерсы на Brent вплотную приблизились к психологически важному уровню $70 за баррель под влиянием сокращения добычи странами ОПЕК. Кроме того, поток сравнительно сильной статистики способствовал смягчению опасений, связанных с перспективами глобальной экономики. В российском секторе высоколиквидных бумаг спрос был сконцентрирован преимущественно в акциях компаний со стабильными дивидендными выплатами. Так, акции МТС (MTSS) подорожали на 1.6%, Северстали (CHMF) – на 1.3%, НЛМК (NLMK) и Норникеля (GMKN) – на 1.2%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции РусАква (AQUA) подорожали на 6.8%, МРСК Центра (MRKC) – на 4.9%, Нижнекамскшины (NKSH) и Росинтер ресторантс (ROST) – на 3.6%.

Фондовые индексы США закрылись разнонаправлено, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые закрылись в умеренном плюсе, по азиатским также продолжается повышение.

С позиций технического анализа, закрепление выше уровня 1200 пунктов по индексу РТС подразумевает возможность продолжения движения вверх. Внешний фон к открытию торгов в целом остается сравнительно благоприятным: пресса сообщает о преодолении основных разногласий между США и КНР в рамках торговых переговоров, в Китае вышли хорошие данные по деловой активности в сфере услуг, фьючерсы на нефть Brent по-прежнему торгуются вблизи $70 за баррель. На валютном рынке в начале торгов возможно возвращение пары доллар-рубль к уровню 65.0 на фоне коррекции вниз по индексу доллара (DXY).







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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