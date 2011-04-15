Для российских активов сохраняются санкционные риски

Первая половина текущей недели проходит на глобальных рынках в умеренно-позитивном ключе. В начале недели поддержка для рисковых активов была оказана позитивными показателями индексов деловой активности в производственном секторе Китая и США, а ближе к середине недели вновь усилились спекуляции относительно скорого достижения консенсуса между США и Китаем в вопросе торговой сделки. Вчера вечером издание FT написало о том, что стороны решили большинство нерешенных вопросов и сейчас обсуждают реализацию и обеспечение соблюдения соглашения. При этом все же несколько разногласий сохраняется – так, китайская сторона в переговорах настаивает на снятии ограничений, введенных Штатами в прошлом году, а США, в свою очередь, настаивают на более жестком механизме принуждения, обеспечивающего выполнение соглашения. Неопределенность в отношении торговых противоречий двух ведущих экономик пока сохраняется, но общий консенсус рынка все больше настроен на относительно скорое заключение сделки.

Сегодняшний день на глобальных рынках интересен публикацией индексов деловой активности в сфере услуг в Китае, ЕС и США. Статистика по Китаю от Caixin уже опубликована, и выглядит вполне позитивной – показатель заметно вырос с 51,1 до 54,4 пунктов (консенсус-прогноз ожидал роста всего до 52,3 пунктов). В целом аппетит к риску на глобальных рынках умеренно-позитивный – большинство индексов азиатско-тихоокеанского региона торгуются на положительной территории, фьючерсы на американские индексы прибавляют около 0,4-0,5%. При этом, вероятно, что существенная часть текущего позитива уже заложена в ценах – за последние четыре дня индекс S&P 500 (с учетом сегодняшнего роста фьючерса) прибавил около 2,5%, и до исторических максимумов осталась сопоставимая величина.

Российский рынок акций завершил вчерашние торги умеренным ростом на 0,3%. На горизонте ближайших дней по индексу Мосбиржи мы продолжаем ориентироваться на диапазон 2500-2550 пунктов, и сегодня, учитывая умеренно-позитивный аппетит к риску на глобальных рынках, ожидаем перемещения индекса в верхнюю половину диапазона. При этом напоминаем, что для российских активов сохраняются санкционные риски, и в ближайшее время может быть объявлено о введении второго раунда санкций за химоружие.





Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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